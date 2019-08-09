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Meclisten Kırcami için sevindiren karar

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Meclis toplantısında Kırcami’nin 1/5000 ve 1/1000’lik Nazım İmar Plan Revizyonlarına ilişkin itirazları karara bağladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:13
Meclisten Kırcami için sevindiren karar

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Meclis toplantısında Kırcami’nin 1/5000 ve 1/1000’lik Nazım İmar Plan Revizyonlarına ilişkin itirazları karara bağladı. “Kırcami vatandaşımızın kaderi değildir” diyen Başkan Muhitin Böcek, kararın hayırlı olmasını dileyerek katkı koyanlara teşekkür etti.


29 gündem maddesiyle toplanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısında Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Güzeloluk ve Zümrütova Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna ilişkin itirazlar görüşüldü. Komisyon kararı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



Meclis oy birliği ile kabul etti


Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı’nda tatil kararı almış olmasına rağmen aciliyet gerektiren konuları karara bağlamak üzere olağanüstü toplandı. Mecliste 9 mahallenin tamamını ve 2 mahallenin de bir kısmını ilgilendiren Kırcami ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonuna ilişkin itirazlara ilişkin komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi. Kararın oy birliğiyle kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Böcek, bu konuda duyarlılık gösteren siyasi partilere, Büyükşehir Meclis Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



Kırcamivatandaşın kaderi değildir


“Kırcami vatandaşlarımızın kaderi değildir” diyen Başkan Böcek, “Tam 25 yıldır yolun bir tarafında 10 katlı binalar varken, bir tarafta marul dikmeye devam eden vatandaşlarımız olduğunu defalarca söyledik. Bu konunun çok hassas olduğunu gördüm. Buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızın da katkılarıyla Kırcami planlarının oy birliğiyle geçiyor olması Kırcami’nin Antalya’da siyasete alet edilmediğini gösterir” diye konuştu.



Başkan Uysal’dan kırcami teşekkürü


Kararın oy birliğiyle alınmasının ardından açıklamada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kırcami için geçen 5 yıllık süreçte yoğun bir çalışma sarf ettiklerini belirterek, süreçle ilgili bilgi verdi. Başkan Uysal “Geçtiğimiz 5 yıl içinde hiç nefes almadan çalıştık. Bunu bir oy beklentisiyle, vatandaşımız bizi sürekli onore etsin diye yapmadık. Defalarca mesai saatleri dışında, hafta sonları toplantılar yaptık. 5 binlik aşaması 2009 – 2014 sürecinde Büyükşehir’den geçmiş planın binliğini, 18 uygulamasını defalarca revizyon teklif ederek Büyükşehir Belediye Meclisiyle beraber geçtiğimiz süreçte geçirdik. Geçtiğimiz 5 yılda yapıcı işler yaptık. Bütün meclis üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.



Varsak-Yeşiltepe hattı hizmete giriyor


Meclis, 3. Aşama Raylı Sistem Hatları Yapımı İşi bünyesinde yer alan Varsak-Yeşiltepe arası güzergahın işletmesini 1’nci ve 2’nci Hafif Raylı Sistem Hattı yüklenicisi olan Antalya Ulaşım Hizmetleri A:Ş’ye devredilmesini de karara bağladı. 3. Aşama Raylı Sistem Hattı’nın Varsak-Yeşiltepe arasındaki güzergah Kurban bayramının birinci günü olan 11 Ağustos Pazar hizmet vermeye başlayacak. Hat bayram süresince ücretsiz yolcu taşıyacak.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:13
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