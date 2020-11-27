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Aktüel Meclis'te tutanak değişikliği istifası
Aktüel

Meclis'te tutanak değişikliği istifası

TBMM İletişim Koordinatörlüğü: - "İncelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığı, ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğü tespit edilmiştir" - "İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı görevinden istifa etmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:59:25 -
Meclis'te tutanak değişikliği istifası

TBMM (AA) - TBMM İletişim Koordinatörlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde incelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik yaptığı tespit edilen Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı'nın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

TBMM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir." denildi.

Açıklamada, TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.


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