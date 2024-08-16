Mecliste kim kime vurdu? İlk yumruğu atan kim? Detaylar kare kare ağır çekimde

Oturuma ara verilmesine rağmen mecliste tansiyon dinmedi.

Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Ak Parti milletvekili Alpay Özalan Şık’ın yanına gelerek elini Ahmet Şık’ın omuzuna koydu.

İLK OMUZA EL ATMA ALPAY ÖZALAN’DAN İLK YUMRUK AHMET ŞIK’TAN

Ağır çekim görüntülerinden de anlaşıldığı gibi Ahmet Şık sağ elini kaldırarak Alpay Özalan’a yumruk atmaya çalıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özalan önce kendisini geri çekerek Şık’ın boğazından tutup itti ve yumruğu savuşturdu.

Dengesini kaybeden Ahmet Şık arkadaki basamaklara yüz üstü kapandı.

O arada düşen Şık’a yardım etmek için milletvekilleri kürsünün arkasına geldi. İçlerinden bir tanesi de Ak Parti milletvekiliydi.

Basamaklara kapaklanan terörist sevici Şık kendisine kalkması için yardım etmek isteyen Ak Partili vekile videoda görüldüğü gibi böyle yumruk attı.

Teröristsevici Ahmet Şık ilk yumruğu atan milletvekili oldu. Üstelik yumruk attığı kişi kendisine yardım etmek için gelen Ak Parti milletvekiliydi.