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Gündem Meclis'te ilginç anlar 'Yalan hepsi yalan'
Gündem

Meclis'te ilginç anlar 'Yalan hepsi yalan'

TBMM Genel Kurulu'nda terör sevici HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sözleri HDP'li Hüda Kaya'yı gerdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 01:59:00 - 2021-06-09 02:00:51
Meclis'te ilginç anlar 'Yalan hepsi yalan'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda terör sevici HDP'nin kapatılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, "Sayın Başkan, dava artık Anayasa Mahkemesinin önünde; ne karar verir, ne vermez oranın görevi ancak biz Meclisin, Parlamentonun vekili olarak, bırakın partiyi bir tarafa, şunu söylemek istiyorum: Bu ülkede teröristbaşının “Apo’nun heykelinin dikeceğiz.” diyen bir anlayışa “Sırtımızı PKK’ya dayadık.” diyen bir anlayışa geçit verilmemelidir." dedi.

Bunun üzerine laf atan terör sevici HDP'nin Milletvekili Hüda Kaya, "Yalan, hepsi yalan" diye cevap verdi.

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