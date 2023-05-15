Meclis'te çoğunluk kimde? İşte sonuçlar

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Vatandaşlar hem cumhurbaşkanı hem milletvekili için oy verdi. Sandıkların yüzde 94,7'si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis dağılımı da belli oldu.

İttifaka göre, Cumhur İttifakı 49,74 aldı. Cumhur İttifakı son verilere göre Meclis'e 324 milletvekili göndermiş oldu. AK Parti 268 Milletvekili, MHP 51 Milletvekili, Yeniden Refah 5 Milletvekili çıkardı.

Millet İttifakı'nın oy oranı ise % 34.91 oldu. Millet İttifakı son verilere göre Meclis'e 212 milletvekili göndermiş oldu. CHP 168 Milletvekili, İYİ Parti 44 Milletvekili çıkardı.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise % 10.09 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı son verilere göre Meclis'e 64 milletvekili göndermiş oldu. YSP 61 Milletvekili, TİP 3 Milletvekili çıkardı.

Abdulkadir Selvi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan’ı araması, Binali Yıldırım’ın da araması ikinci tura hazırlık yapılıyor gibi algılanabilir ben hala oy sayılarının önemli olduğunu sisteme girildiğinde birinci tur ihtimali olduğunun var olduğunu söyleyebilirim.

'Kemal bey kaybetti'

Kemal Bey’in açıklaması kızgınlık açıklamasıydı. Kemal Bey kaybetti kazansaydı diğer liderlerle büyük bir zaferi kutlayacaktı. Sinan Oğan konusu önemli bir nokta. Ama Sinan Oğan’ın seçmeni Muharrem İnce linçe uğradı, olmayan porno kasetlerle kumpaslar kuruldu. Muharrem İnce’nin seçmeni Kılıçdaroğlu’na mı oy verdi hayır. Ortada kararsız seçmen birilerine tepkili, tepkili olduğu için Sinan Oğan’ın yanında yer almıştı. Sinan Oğan şurayı işaret ettiğinde 5.3 orandaki seçmeni oraya gidecek değil, yeni bir durum ortaya çıkacak. Türk siyasetinde hiç yaşanmamış bir ikinci tur ortaya çıkacak. Ben birinci tur ihtimalinin ortadan kalktığını düşünmüyorum.

'İkinci tura kalırsa Erdoğan’ın parlamento çoğunluğu ile eli daha güçlü olur'

İkinci tura kalması bizim siyasi geleneklerimizde olan bir durum değil. Seçmen belediye meclislerinde AK Parti’ye verdi ama belediye başkanlıklarında muhalefete verdi burada aynı şekilde devam eder mi? Cumhur İttifakı millet tarafından benimseniyor. Cumhurbaşkanı 0.02 ile seçimi kaybetti, istikrarı millet istedi, Meclis’te çoğunluğu verdi aynı şekilde Cumhurbaşkanlığını büyük bir çoğunlukla seçelim 5 yıl istikrarlı yönetelim der mi? Bence ağır basan bu olur. İkinci tura kalırsa Erdoğan’ın parlamento çoğunluğu ile eli daha güçlü olur.