Meclis’e gölge düşürdüler

YAVUZ SELİM / İSTANBUL

Milletvekilliğinden ziyade “militan” vasfıyla öne çıkan şaibeli simalarla Meclis’in itibarına gölge düşüren CHP, FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetinin görüntülerini medyaya servis eden Enis Berberoğlu’nun yeniden TBMM’ye girmesini sağladı. Tutuklu Enis Berberoğlu İstanbul 2. bölge 1. sıra adayı olarak Meclis’e girdi.

TANRIKULU DA MECLİSE GİRDİ

Silahlı İHA’larla yapılan operasyonlarda öldürülen teröristleri ‘sivil’ olarak tanımlayan, Suriye PKK’sı PYD’nin terör örgütü olmadığını savunan, hendek operasyonlarında terör örgütünün belini kıran güvenlik güçlerinin yargılanmasını isteyen Sezgin Tanrıkulu da, İstanbul 2. bölge 4. sıradan Meclis’e girdi. Geçmişinde ezanları yasaklayan CHP, ezan düşmanı Sera Kadıgil’i de onore etti. “O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama artık benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin nolur, ağzıma ağzıma okunuyor her sabah” diyen Sera Kadıgil İstanbul 1. Bölge’den 10. sırada TBMM’ye seçildi.

İHANET BİLDİRİSİNİN İMZACILARINI VEKİL YAPTILAR

Şehirlere hendekler kazan terör örgütü PKK’ya karşı süpürme operasyonlarının yürütüldüğü süreçte “barış” kılıfıya hainlere cesaret verici, güvenlik güçlerini ise tahkir edici ihanet bildirisine imza atan akademisyenlerden İbrahim Kaboğlu İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı olarak vekil yapıldı. İhanet bildirisine imza atan bir diğer isim olan Cihangir İslam İstanbul 3. Bölge 9’uncu sıradan TBMM’ye gönderildi.

Kobani’de öldürülen PYD’li teröristin cenazesine katılan Gamze Akkuş İlgezdi, PYD’nin terör örgütü olarak görmeyen Selin Sayek Böke de Mecliste CHP sıralarında oturacak.

TERÖR SEMPATİZANLARI HDP’DEN VEKİL OLDU

CHP’nin desteğiyle barajı aşarak TBMM’ye giren eli kanlı PKK’lı teröristlerin siyasi uzantısı HDP’nin listelerinde de karanlık isimler yer alıyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan, HDP’nin Şanlıurfa vekili yapıldı. PKK’nın kapatılan yayın organı Azadiya Welat gazetesi ile kapatılan Gün TV’nin yayın yönetmeni Tayip Temel Van’dan 5. sıra adayı olarak TBMM’ye gönderildi. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden hainlerle röportaj yaparak, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla Cumhuriyet gazetesinde yayınlayan, “devletiniz teröristtir” diyen Ahmet Şık İstanbul 2. Bölge 1. sıradan vekil yapıldı.

NEREDE MİLİTAN VARSA...

Seçimlere kısa süre kala sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti’yi ve AK Partilileri tehdit edip, “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız” diyerek nefret kusan Barış Atay, Hatay 1. sıra adayı olarak TBMM üyesi oldu. PKK bildirisine imza koyan akademisyenlerden Sezai Temelli ile Erol Katırcıoğlu da HDP sıralarından milletvekilliği yaparak TBMM’ye gölge düşürecek.