Meclis kulislerini hareketlendiren kritik görüşme gerçekleşti! Kameraların karşısına geçip tek cümlelik o çıkışı yaptı!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme saat 14.00'te başladı. Buluşmanın ardından iki isim basın mensuplarının karşısına çıktı.
Görüşmenin içeriğine dair kısa bir değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkanla Türkiye'de medyanın sorunlarını görüştük" sözlerini kullandı.
SON OLARAK 31 EKİM'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
İki isim en son 31 Ekim'de bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yapılan görüşme yaklaşık 15 dakika sürmüştü.
DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞME
Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün sabah saatlerinde de DEM Parti İmralı heyeti ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede Bahçeli'ye Meclis Başkanvekili Celal Adan eşlik etti.
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