Meclis Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM (AA) - Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı.

Uncuoğlu, daha önce yaşanan depremleri ve sonrasında kurulan komisyonları anımsatarak, önerilen görüşlerin uygulanabilirliğini de göz önünde bulundurarak, raporlarına yansıtacaklarını belirtti.

Komisyon çalışmalarının 3 ay süreceğini, gerekirse 1 ay daha ek süre isteyeceklerini, her çarşamba toplanacaklarını kaydeden Uncuoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, depremde erken uyarı, acil sistemlerinin önemine işaret ederek, afet öncesi, sonrası alınacak önlem ve kriz yönetimine ilişkin İzmir'in pilot bölge seçilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Anadolu'da fay hatları üzerinde yer alan bazı küçük ilçelerdeki yapıların gözden geçirilmesi yerine, ilçenin tümünün taşınmasının gündeme alınabileceğini ifade etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların beklentilerinin çok fazla olduğunu anlatarak, zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, komisyonun büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, "Parti rozetlerimizi kapının arkasında bırakıp, toplantıya hepimiz birer Türkiye milletvekili olarak katılmalıyız." dedi.

Kılıç, Erzincan, Düzce, Elazığ, Kocaeli, Sakarya, İzmir gibi yerlerde saha tespitinin yapılması gerektiğini belirterek, "Bakanlık ve ilgili kurumlardan da dinleyeceğimiz kişiler olabilir. Onları da dinledikten sonra komisyon üyesi milletvekillerinin önerilerini almak daha kıymetli olur. Çünkü konuyla ilgili uzmanlar dinlendikçe belli fikirler şekilleniyor ve komisyon çalışmalarında da aynı noktaya gelebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Şili ve Japonya gibi ülkeler başta olmak üzere, depreme karşı alınan önlemlerde başarılı olan ülkelerin tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığına işaret ederek, bu nedenle uzun vadede çalışacak ve proje hazırlayacak deprem bilim kurulunun oluşturulmasını önerdi.

Toplantıda, komisyonun çalışma takvimi ve komisyona davet edileceklerin tespitinin yapılması kararlaştırıldı.



