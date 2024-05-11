Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Normalleşme yeni anayasa çalışmalarına katkı sağlar. Müşterek çalışma zemini kurmalıyız. İlk turda görüşmelerimiz sıcak ve olumluydu" açıklamasında bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır" açıklamasını yaptı.
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