Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olmuştu. Binali Yıldırım'ın AK Parti ve MHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olmasıyla birlikte Binali Yıldırım istifa edecek. Binali Yıldırım'ın istifası sonrası TBMM yeni Meclis Başkanını seçecek. Peki Meclis Başkanı kim olacak? Binali Yıldırım'ın yerine yeni TBMM Başkanı kim olacak?

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Tören Salonu'nda geçmiş dönem Meclis başkanları ve 27. dönem milletvekilleri onuruna yemek verecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Binali Yıldırım 7 aydır sürdürdüğü görevine bu yemekle birlikte veda edecek.

Beş gün içinde, yani 23 Şubat'a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor. Meclis'in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un isimleri konuşuluyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini bildirmişti.