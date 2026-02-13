MEB'in "Yeşil Vatan" etkinliklerinde bu ayın teması: "sürdürülebilirlik"

MEB’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Modeli'nin köklerden geleceğe anlayışı doğrultusunda "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe ÇARE" etkinlikleri hayata geçirildi.

Bu etkinliklerle öğrencilerin çevresel sorunlara karşı duyarlılık kazanmaları, sürdürülebilir yaşam anlayışını günlük hayatlarına yansıtmaları ve çevre eğitiminin eğitim-öğretim yılına yayılan bütüncül bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Bu kapsamda, şubat ayı etkinliklerinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu" düzenlenecek.

Maratonla öğrenciler, çevre sorunlarını analiz ederken yenilikçi fikirler geliştirecek ve çözüm odaklı düşünme becerilerini takım çalışmasıyla ortaya koyacak.

Etkinliğin ülke genelinde etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan "Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu Rehberi"nde maratonun uygulama adımları, değerlendirme ölçütleri ve örnek etkinliklere yer verildi.

Maratona, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan takımlar, il müdürlükleri aracılığıyla başvuru yaparak katılabilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilecek maraton etkinlikleri sonucunda, Haziran ayında Sürdürülebilir Tasarım ve Fikir Maratonu Bakanlık Programı'nın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

COP31 SÜRECİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şubat ayı boyunca yürütülecek sürdürülebilirlik temalı etkinlikler, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve ülkelerin iklim kriziyle mücadelede ortak adımlar attığı küresel bir karar alma platformu olan 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreciyle birlikte ele alındı.

Etkinlikler aracılığıyla, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel sorumluluk konularının küresel ölçekteki karşılığı öğrencilere aktarılacak.

Bu kapsamda öğrencilerin geliştirdikleri sürdürülebilir tasarım ve çözüm önerileriyle COP31'in gündem başlıkları arasında bağlantı kurmaları, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü tanımaları ve uluslararası iklim politikalarına ilişkin bilinç geliştirmeleri hedefleniyor.

Böylece sürdürülebilirlik teması, yerel uygulamalardan küresel iklim gündemine uzanan bütüncül bir bakış açısıyla da desteklenmiş olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMALI EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan, yerel, ulusal ve küresel ölçekteki sulak alanlar tanıtılarak bu alanların sürdürülebilir yaşam açısından taşıdığı önem, doğal kaynakların korunması, suyun verimli kullanımı ve ekosistem dengesi konularındaki bilinçlendirme çalışmaları aracılığıyla öğrencilere aktarılacak.

Okullarda sürdürülebilirlik temalı atölye çalışmaları düzenlenirken, öğrenci kulüpleri aracılığıyla sürdürülebilir üretim, tüketim ve geri dönüşüm odaklı kültürel ve sosyal etkinlikler desteklenecek.

Gerçekleştirilecek eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında, ailelere yönelik olarak ise çevre, ekonomi ve toplum boyutlarıyla sürdürülebilirlik konularında uzman konukların katılımıyla söyleşiler düzenlenerek, bu çalışmalarla ailelerin sürece gönüllü katılımı teşvik edilerek okul-aile işbirliği güçlendirilecek.