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MEB'den liseler arası "Doğa Seni Bekler" ulusal çapta fotoğraf yarışması

Yarışmaya katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflar, EBA TV Lise ekranlarında sergilenerek izleyicilerle buluşturulacak - Ödül kazananlar, yapılacak halk oylamasıyla belirlenecek

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:03:31 -
MEB'den liseler arası "Doğa Seni Bekler" ulusal çapta fotoğraf yarışması

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ulusal çapta liseler arası "Doğa Seni Bekler" fotoğraf yarışması düzenlendi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, öğrencilerde doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlamak, araştırmak ve çözmek ile ilgili beceriler edinilmesine katkı sunmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenlendi.

"Doğa Seni Bekler" isimli yarışmaya katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflar, EBA TV Lise ekranlarında sergilenerek izleyicilerle buluşturulacak.

Yarışmaya, MEB'e bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve şartnameye uygun olarak çektiği fotoğrafı, 12 Ağustos gece yarısına kadar "[email protected]" adresine gönderen öğrenciler katılabilecek.

Yapılacak halk oylamasında ilk 10'a girenlerin ödüllendirileceği yarışmada, ilk 3'e giren öğrencilere fotoğraf makinesi, diğerlerine ise mansiyon ödülü verilecek. Halk oylaması, 17-21 Ağustos'ta "http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-başvuru" adresi üzerinden yapılacak.

Yarışmanın sonuçları, 24 Ağustos Pazartesi günü "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait Youtube sayfasından ilan edilecek.

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