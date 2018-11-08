MEB'den devrim niteliğinde düzenleme: Öğretmene eğitim, yöneticiye akreditasyon

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 Merkezi Yönetim bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Selçuk, yaptığı konuşmada, "Bizim liderliğe, öğretmenin itibarını yükseltmeye, okullarımızdaki öğretmen odalarındaki atmosferi iyileştirmeye, birbirine ateş eden insanların toplumda farklı alanları geliştirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Özel öğretim olanaklarına değinen Bakan Selçuk, "Türkiye'nin özel öğretiminin belli bir noktaya gelmesi konusunda desteklenmesi gerekiyordu. Bence bu desteklendi. Şu aşamada hükümet kararı olarak özel öğretime ayırdığımız bütçenin büyük ölçüde olanakları daha kısıtlı olan resmi kurumlarımıza aktarılması konusundaki yaklaşımın bu süreçte ihtiyaç olduğu düşünüldü. Türkiye'de okullar arasındaki imkan ve başarı farklılıkları yüksek. OECD, UNESCO, kıta Avrupası'na, birçok kritere göre yüksektir. Bu farkı azaltmamız söz konusu olmadığı takdirde herkesin imkanı iyi olan okula doğru yönelme motivasyonu yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin tamamı eğitimden geçecek

Öğretmenlerin hangi üniversitelerde, eğitim fakültelerinin yurt kapasitesi gibi kriterlerde üçlü gruplar halinde eğitim görecekleri çalışmasını yaptıklarını aktaran Selçuk, "Yaklaşık 3 yıl 4 ay süre içinde öğretmenlerimizin tamamının üniversitelerimizin içinde eğitimden geçirme planımız var. Bunun bütçesini de çıkardık. Mutabakat sağladık" şeklinde konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlik konusunda Selçuk, "Sözleşmeli öğretmen ilanına çıkarken, hangi bölgede çalışacakları, ne kadar çalışacakları belli. Baştan kurallar belli. 1 milyon 450 bin civarında çocuğumuzun olduğu bölgemiz var. Biz oradaki personel, öğretmen tutma konusunda sıkıntılar yaşamışız. Sağlık konusunda sıkıntılar vardı, onları çözdük. Rahatlatma konusunda bir takım çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'Sınıfların spesifik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya hazırlanıyoruz'

Fatih Projesi’ne ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, "Toplam harcadığımız para 3.4 milyar TL. Fatih Projesi çok büyük kısmı akıllı tahtalara ve dijital altyapıya ayrılmıştır. Tabletin çok öncelikli olduğunu düşünmüyorum. İçeriğin önceden hazırlanması ile ilgili sorunlar oluştu. Sınıfların spesifik ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

'Liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz'

Yönetici atamalarına ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, "İlçe, il müdürleri ve şube müdürleri okul müdür için somut ölçülebilir muhakkak suretle liyakat esaslı bir süreci harekete geçireceğiz. Sınav hazırlığımız var. Uluslararası know how var. Bunlarla ilgili iki, aydır çalışma yürütüyoruz. Bütün yöneticilerimize hangi seviyede, hangi akreditasyonu getireceğiz ve bunun değişmemesi içinde taahhütte bulunacağız. Akreditasyonu uygun olan yönetici veya adaylarımızın onların okullarla ilgili ölçülebilir hedeflerle karşı karşıya kalmasını sağlayacağız. Her bir okul müdürünün hedeflerini soracağız" dedi.