0553 313 94 23

MEB’den bedelli askerlik yapacak öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatili müjdesi

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığından son dakika müjdesi geldi. MEB, yaptığı açıklamada, 21 günlük askerlik yapacak öğretmenlerin eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamaması için öğretmenlerin bedelli askerlik eğitimini yarıyıl ya da yaz tatiline denk getirmelerini istedi. MEB öğretmenlerin böyle bir haklarının olduğunu da hatırlattı.

02 Ekim 2018 Salı 09:17
MEB’den bedelli askerlik yapacak öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatili müjdesi

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığından son dakika müjdesi geldi. MEB, yaptığı açıklamada, 21 günlük askerlik yapacak öğretmenlerin eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamaması için öğretmenlerin bedelli askerlik eğitimini yarıyıl ya da yaz tatiline denk getirmelerini istedi. MEB öğretmenlerin böyle bir haklarının olduğunu da hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenlerin, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebileceklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği hatırlatıldı.

ÖĞRETMENLER ASKERLİK ŞUBELERİNE BAŞVURUDA BULUNACAK 

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda yeni bir adım atıldığı aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek" bilgisi paylaşıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:17
  1. bedelli askerlik son dakika haberleri
  2. bedelli askerlik öğretmen
  3. meb bedelli askerlik öğretmen
  4. milli eğitim bakanlığı bedelli askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB’den bedelli askerlik yapacak öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatili müjdesi
    1. MEB’den bedelli askerlik yapacak..
    2. Dolarda son durum
    3. İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin..
    4. Hindistan Rusya'ya 3 uçak hediye..
    5. Süper Lig'de Galatasaray zirveye geri..
    6. Amerika'da 24 saatte 2 uçak düştü
    7. Altın fiyatlarında son durum çeyrek..
    8. 54 sene sonra ismi değişti
    9. Bursa'da dereye uçan otomobilde yaralı..
    10. Maradona'dan Messi'ye milli takım..
    11. İnce'nin CHP'den yüksek almasını..
    12. Türk ekonomisini hedef alan 417 kişiye..
    13. Valilik açıkladı: Ankara'da ekmek..
    14. Yurt dışına 2,5 milyar TL kaçırdılar!..
    15. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    16. O polis memuru açığa alındı
    17. Etiketi görenler bu soruyu sordu:..
    18. Van'da ele geçirildi! Tam 141 kilo eroin
    19. IMF Başkanı Christine Lagarde'dan..
    20. Düzce'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2..
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Köy sağ-sol diye bölünmüştü! Artık minare olmayacak
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar
    Köylülerin kabusu oldu! Korkudan evden çıkamıyorlar

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama! 'O kararlara saygı duymuyoruz'