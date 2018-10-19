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MEB'den "Andımız" açıklaması: Karar kesinleşmedi, yargı yolu açık

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karar kesinleşmedi, temyiz yolu açıktır" denildi

19 Ekim 2018 Cuma 12:28
MEB'den "Andımız" açıklaması: Karar kesinleşmedi, yargı yolu açık

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Danıştay'ın "Andımız"a dair verdiği karara ilişkin açıklama geldi.  MEB'den Yapılan açıklamada, "Karar kesinleşmedi, temyiz yolu açıktır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Danıştayın öğrenci andına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Bakan Gül de tepki gösterdi

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bu karara ilişkin "Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den "Andımız" açıklaması

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:28
  1. Danıştay
  2. Andımız
  3. MEB
  4. Öğrenci

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