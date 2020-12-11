Öğrencilere tablet ne zaman dağıtılacak? sorusu, uzaktan eğitim alan yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. İşte, konuyla alakalı detaylar…

MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı ve soruları cevapladı. Bakan Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili soru sorulması üzerine, şu ana kadar 150 bine yakın tabletin dağıtıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım sürecinin başlayacağını ve bu süreçte yaklaşık olarak 300 bin tablet dağıtımı yapılacağını ifade etti. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacağını da söyledi.