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Gündem MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?
Gündem

MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz tablet dağımı yapacak. Konuya ilişkin son olarak Milli Eğitim Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:22:00 -
MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?

Öğrencilere tablet ne zaman dağıtılacak? sorusu, uzaktan eğitim alan yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. İşte, konuyla alakalı detaylar…

MEB ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı ve soruları cevapladı. Bakan Selçuk, tablet dağıtımıyla ilgili soru sorulması üzerine, şu ana kadar 150 bine yakın tabletin dağıtıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım sürecinin başlayacağını ve bu süreçte yaklaşık olarak 300 bin tablet dağıtımı yapılacağını ifade etti. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacağını da söyledi.

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