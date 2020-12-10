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Aktüel MEB, TIMSS başarı grafiğini yükselten çalışmaların perde arkasını açıkladı
Aktüel

MEB, TIMSS başarı grafiğini yükselten çalışmaların perde arkasını açıkladı

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu: - "EBA platformunun destekleri, ölçme değerlendirme merkezlerinde bu tür sorulara yönelik bir öğrenme kültürünün ön plana çıkarılmış olması ve özellikle son yılların eğitim trendlerinde vazgeçilmez unsurlardan biri olan, öğrencilerimizin eleştirel düşünce, girişimcilik, matematiksel ve dijital yetkinlikleri merkeze alan yaklaşımların bu sonucu getirdiğini düşünüyoruz "

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:03:14 -
MEB, TIMSS başarı grafiğini yükselten çalışmaların perde arkasını açıkladı

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, 2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye sonuçlarına ilişkin, "EBA platformunun destekleri, Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri’nde (ÖDM) bu tür sorulara yönelik bir öğrenme kültürünün ön plana çıkarılmış olması ve özellikle son yılların eğitim trendlerinde vazgeçilmez unsurlardan biri olan, öğrencilerimizin eleştirel düşünce, girişimcilik ve dijital yetkinlik gibi becerilerini merkeze alan yaklaşımların bu sonucu getirdiğini düşünüyoruz." dedi.

Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TIMSS Türkiye sonuçlarında başarı grafiğini yükselten çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin sınava 1999'dan bu yana çok farklı sınıflar ve seviyelerde katıldığını hatırlatan Gençoğlu, geçen yılın mart ve nisan aylarında yapılan TIMSS 2019 uygulamasında Türkiye'nin, ölçek orta noktası olarak kabul edilen 500 tam puanın üzerine çıktığını belirtti.

Gençoğlu, Türkiye'nin hem matematik hem de fen bilimleri alanında göstermiş olduğu performansla puanlarını artıran ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, "Puanlar ortalama 20-40 arasında bir artış gösterdi. Türkiye'nin 1999'dan bu yana göstermiş olduğu yükselme grafiğinde çok daha üst bir trend yakalanmış oldu." diye konuştu.

- "Öğrencilerin dijital uygulamayla sınavlara girebilmesini sağladık"

Sınavın uygulandığı okulların ve öğrencilerin Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu tarafından belirlenip Bakanlığa bildirildiğini belirten Gençoğlu, sınavın yapıldığı örnekleme müdahale edilmediğini vurguladı.

MEB'in sınav sürecinde çok dinamik bir bilgilendirme faaliyeti yürüttüğünü anlatan Gençoğlu, "Bakanlığımız, en ücradaki okuldan en merkezdeki okula kadar çok güçlü bir bilgilendirme sürecini hayata geçirdi. Her hafta ziyaret edilen okul ve illerin durumları Bakanlıkta değerlendirildi, varsa ihtiyaçlar tespit edilerek anında çözüme ulaştırıldı. Ders materyallerinin işlevselliğine hem de sınav sürecinin yönetimine ilişkin çalışmalarımızın sonucunu almış olmak Milli Eğitim Bakanlığı açısından bir kıvanç meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 2019 TIMSS uygulamasında dijital uygulamalara katılan ülkelerden biri olduğunu belirten Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok ülke sadece basılı kağıtlar üzerinden sınavı gerçekleştirdi. Türkiye'de ise 'eTIMSS' uygulaması adı verilen öğrencilerin tablet ve bilgisayarlarla sınava dahil olduğu bir sistem yürütüldü. Bizler sadece öğrencilerimize ve öğretmenlerimize temel düzeyde sınavın nasıl yapılacağı, soruların nasıl cevaplandırılacağı konusunda bilgilendirme yaptık. Bu da ilgili kuruluşun gözlemleri altında yapılmıştır. Sınav süreci Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un liderliğinde, Bakan Yardımcılarımız ve özellikle Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uhdesindeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin (ÖDM) koordinasyonunda çok sağlıklı biçimde yürütüldü."

Gençoğlu, son sınavda öğrencileri daha yüksek başarıya götüren faktörlerin sorulması üzerine, "EBA platformunun destekleri, Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinde (ÖDM) bu tür sorulara yönelik bir öğrenme kültürünün ön plana çıkarılmış olması ve özellikle son yılların eğitim trendlerinde vazgeçilmez unsurlardan biri olan, öğrencilerimizin eleştirel düşünce, girişimcilik ve dijital yetkinlik gibi becerilerini merkeze alan yaklaşımların bu sonucu getirdiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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