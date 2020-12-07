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Aktüel MEB öğretmenlere yönelik "Geri Bildirim El Kitabı" hazırladı
Aktüel

MEB öğretmenlere yönelik "Geri Bildirim El Kitabı" hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Son yıllarda yapılan araştırmalar, geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenmeyi artıran en etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor" - "El kitabı, geri bildirime ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ilişkin somut öneriler de içeriyor. Burada yer alan bilgiler geniş bir literatür taramasına dayanıyor. Her meslektaşımın yararlanması dileğiyle"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:22:19 -
MEB öğretmenlere yönelik "Geri Bildirim El Kitabı" hazırladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci başarısını artıran en etkili ve en kolay yöntem olan "geri bildirim" konusunda bilgilere yer verilen "Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda yapılan araştırmalar, öğretmenin öğrenciye verdiği doğru geri bildirimin, öğrenmeyi ve başarıyı artıran en önemli yönetimlerin başında geldiğini gösteriyor.

Bu denli etkili bir öğretim aracını, en doğru şekilde kullanmak için yola çıkan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geniş literatür taramasının ardından "Öğretmenler İçin Geri Bildirim El Kitabı" hazırladı.

Dijital ortamda, "http://ogretmen.meb.gov.tr/ogretmen-kitapligi/mesleki-gelisim-programi-kitaplari/ogretmenler-icin-el-kitabi-geri-bildirim.html" adresinden paylaşılan el kitabı, geri bildirimin tanımı ve önemine ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilere geri bildirim verilirken göz önünde bulundurulması gereken pratiklere ilişkin öneriler de içeriyor.

Öğretmenler için hazırlanan kitapta geri bildirimin, "öğrenene kendi performansının nasıl göründüğünü gösteren bir ayna" olduğunun altı çizilirken bu kavramın sıklıkla karıştırıldığı "tavsiyede bulunmak, övmek, değerlendirme ya da not vermek" edimlerinden biri olmadığı vurgulanıyor. Kitapta öğretmenlerin, öğrencinin hedefine ulaşması için neyi, nasıl yapması gerektiği anlatılıyor.

- "Uzaktan eğitim sürecinde geri bildirim daha büyük önem taşıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin açıklamasında, öğrenci iletişiminde geri bildirimin, uzaktan eğitim sürecinde daha büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Uzun yıllar boyunca binlerce sınıfı gözlemleme imkanı bulduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim ki öğrenciye geri bildirim vermek en etkili yöntemlerden biri. Son yıllarda yapılan araştırmalar da, geri bildirim vermenin başarıyı ve öğrenmeyi artıran en etkili ve maliyeti en düşük yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan, geri bildirimi doğru şekilde vermek… Örneğin not vermek de bir geri bildirim ama yeterli değil. Bu el kitabı, geri bildirime ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya ilişkin somut öneriler de içeriyor. Burada yer alan bilgiler geniş bir literatür taramasına dayanıyor. Her meslektaşımın yararlanması dileğiyle…"

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