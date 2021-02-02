Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün 15 Şubat tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünden de öğretmenleri yakından ilgilendiren açıklamalar yapıldı.

MEB öğretmen seminer çalışmaları nasıl yapılacak?

Yapılan açıklamada 8-12 Şubat tarihleri arasında öğretmenleri seminer çalışmaları uzaktan yapılacağı belirtildi.

Diğer yandan normal şartlarda Nisan ayında planlanan ara tatil, koronavirüs salgını nedeniyle yarıyıl tatilinin sonrasına ertelendi. Öğrenciler yarı yıl tatili ile ara tatili peş peşe yaşadı. Diğer bir ifadeyle öğrenciler yarı yıl ile birlikte toplamda 3 hafta tatil yapmış olacak.

Öğretmenler ise 2 hafta yarı yıl tatilin ardından ki bir hafta ise seminer çalışmalarını uzaktan olarak yapacak.



