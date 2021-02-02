  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MEB öğretmen seminer çalışmaları nasıl yapılacak?
Eğitim

MEB öğretmen seminer çalışmaları nasıl yapılacak?

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünden öğretmenleri yakından ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün 15 Şubat tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine öğretmenlerin seminer çalışmalarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, MEB öğretmen seminer çalışmaları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 16:49:00 -
MEB öğretmen seminer çalışmaları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün 15 Şubat tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünden de öğretmenleri yakından ilgilendiren açıklamalar yapıldı.

MEB öğretmen seminer çalışmaları nasıl yapılacak?

Yapılan açıklamada 8-12 Şubat tarihleri arasında öğretmenleri seminer çalışmaları uzaktan yapılacağı belirtildi.

Diğer yandan normal şartlarda Nisan ayında planlanan ara tatil, koronavirüs salgını nedeniyle yarıyıl tatilinin sonrasına ertelendi. Öğrenciler yarı yıl tatili ile ara tatili peş peşe yaşadı. Diğer bir ifadeyle öğrenciler yarı yıl ile birlikte toplamda 3 hafta tatil yapmış olacak.

Öğretmenler ise 2 hafta yarı yıl tatilin ardından ki bir hafta ise seminer çalışmalarını uzaktan olarak yapacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündeme bomba gibi düşen itiraf: Türkiye ile savaşmak zor
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen itiraf: Türkiye ile savaşmak zor

Ermenistan Savunma Bakanlığı eski Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu...
Altını olanlar dikkat! Sert değişim
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Sert değişim

Dün büyük bir düşüş yaşayan gram altında bugün de düşüş devam ediyor. Son 6 ayın en düşük seviyesinde olan gram altın şu sıralar 422 lira se..
CHP skandalı örtbas etti! İşte tecavüzün belgesi
Gündem

CHP skandalı örtbas etti! İşte tecavüzün belgesi

CHP’de tecavüz skandalında yeni gelişme yaşandı. Antalya Aksu'daki tecavüz iddiasının parti yönetimi tarafından örtbas edildiği ortaya çıktı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay