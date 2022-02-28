MEB Öğretmen alan değişikliği atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar için işlemler 7 Şubat ve 11 Şubat tarihleri aralığında alındı. MEB 2022 Öğretmen alan değişikliği başvurusu için tercih yapanlar şimdi de öğretmen alan değişikliği sonuçlarını merak ediyor. Peki MEB 2022 öğretmen alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen alan değişikliği atama sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

MEB öğretmen alan değişikliği atama sonuçları ne zaman açıklanacak

MEB resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Öğretmen alan değişikliği atamalarının sonuçları 1 Mart 2022 tarihinde açıklancak. Atanan öğretmenlerin görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek. Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri MEB sistemi üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecek.

Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecek. Ayrılma ve başlama işlemleri E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarih itibarıyla gerçekleştirilecek. MEB öğretmen alan değişikliği sonuçları için tıklayın