0553 313 94 23

MEB mesleki çalışma programı 2019 tarihleri | MEB seminer takvimi 2019

MEB seminer takvimi 2019. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi yönünde önemli bir etken oldu. Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak. Öğretmenlerin göreceği mesleki çalışma programı ve seminer konuları neler?

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
MEB mesleki çalışma programı 2019 tarihleri | MEB seminer takvimi 2019

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi yönünde önemli bir etken oldu. Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak. Öğretmenlerin göreceği mesleki çalışma programı ve seminer konuları neler?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konuları açıklandı. Yeni programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 17 Haziran'da Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayınla seslenecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı ve seminer konuları belli oldu

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), okul aile iş birliği, teknoloji ve madde bağımlılığı, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi gibi), ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin, ergenlerle iletişim, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi, sınav kaygısı, okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, etkin sınıf ve okul yönetimi, değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme), liderlik ve örgüt kültürü, okullarda kriz yönetimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı, okul ve çevre güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği konuları, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kapsayıcı eğitim, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, güncellenen öğretim programları."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
  1. MEB mesleki çalışma programı 2019 tarihleri
  2. öğretmenler seminerlerde hangi konuları görecek
  3. öğretmenlerin göreceği mesleki çalışma programı ve seminer konuları neler?
  4. meb seminer takvimi 2019
  5. meb seminer konuları
  6. 2018 ve 2019 seminer takvimi
  7. 2019 haziran seminer takvimi
  8. 2019 haziran semineri
  9. öğretmen seminerleri 2019
  10. 2019 öğretmen seminer takvimi
  11. 2018 2019 seminer dönemi
  12. 2018 ve 2019 eğitim takvimi seminer
  13. 2018 2019 eylül semineri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla buluştu
    1. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    2. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    3. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    4. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    5. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    6. İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık..
    7. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    8. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    9. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    10. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    11. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    12. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    13. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    14. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    15. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    16. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    17. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    18. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    19. Hastane yönetiminden okuma..
    20. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    21. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    22. Ordu’da dilenci operasyonu
    23. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    24. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    25. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    26. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    27. Galatasaray'dan Krepin Diatta bombası
    28. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    29. Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
    30. Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti