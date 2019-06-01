MEB mesleki çalışma programı 2019 tarihleri | MEB seminer takvimi 2019

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi yönünde önemli bir etken oldu. Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019 haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası 17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak. Öğretmenlerin göreceği mesleki çalışma programı ve seminer konuları neler?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konuları açıklandı. Yeni programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 17 Haziran'da Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayınla seslenecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programı ve seminer konuları belli oldu

"Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), okul aile iş birliği, teknoloji ve madde bağımlılığı, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi gibi), ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin, ergenlerle iletişim, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi, sınav kaygısı, okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve branşlaştırma, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, etkin sınıf ve okul yönetimi, değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat boyu öğrenme), liderlik ve örgüt kültürü, okullarda kriz yönetimi, şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, eğitimde zaman yönetimi ve akademik başarı, okul ve çevre güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği konuları, değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları, kapsayıcı eğitim, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler, güncellenen öğretim programları."