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Eğitim MEB mazerete bağlı atama sonuçları açıkladı
Eğitim

MEB mazerete bağlı atama sonuçları açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 07:58:00 -
MEB mazerete bağlı atama sonuçları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.

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