MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları sorgula | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır

Binlerce öğrencinin beklediği liselere yerleştirme tercih sonuçları bugün açıklanıyor. 8. Sınıf öğrencileri LGS tercih işlemlerini 2-13 Temmuz’da yaparak, LGS’de adrese dayalı tercih listesi oluşturmuştu. İşte LGS tercihi yapan öğrenciler MEB LGS tercih sonuçlarını bekliyor. Zira öğrenciler LGS yerleştirme sonuçlarının ardından nakil işlemlerine başvurabilecek.

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971 bin 657 öğrenci 2 Temmuz 13 Temmuz tarihleri arasında bir liseye yerleşmek için tercih yaptı. Liseye Geçiş Sınavı sonuçları açıklanmasıyla birlikte de 8. Sınıf öğrencileri adrese dayalı tercih listesi oluşturmuştu. Kaldırılan TEGO yerine bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00'ye kadar tercihte bulunabildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da tamamlanan tercih işlemlerine ait yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da duyurulacak.

NAKİL BAŞVURULARI 6 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklamasına göre, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih yapanlar sonuçlarını bugün öğrenecek. Bakanlık yerleştirme sonuçlarıyla birlikte liselerin boş kontenjanlarını da ilan edecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise adayları için hem kolejler hem de devlet okullarına nakil dönemi başlayacak. Dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonlarında nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav sonuçları da yarın açıklanacak. YSK sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte de üniversite tercih işlemleri başlayacak.