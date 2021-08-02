MEB LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Liseye yerleşemeyenler ne yapacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapmak isteyenler nakil tarihlerini takip ederek nakil sürecini gerçekleştirmekte. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil takvimi paylaşıldı. 26 Temmuz’da başlayan 1. Nakil süreci 30 Temmuz’da sona ermişti. MEB Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu.

MEB LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi. Lise nakil sonuçları için tıklayın

MEB 2. nakil başvurusu ne zaman başlayacak?

MEB 1. nakil sonuçlarını açıklamasından sonra ise öğrencileri için 2. nakil başvurusunu yapabilecek. 2 Ağustos’ta başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

Lise nakiller ne zaman bitecek?

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.