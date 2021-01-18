Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin 15 Şubat tarihinde okulların açılması ilke kararı olduğunu belirtmesinin ardından İlke kararı ne demek olduğu pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Canlı yayınlanan CNN Türk kanalında yüz yüze eğitimle ilgili soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, 15 Şubat tarihinde okulları açılmasına ilişkin bir ilke kararı aldıklarını ifade etti. Ardından Bakan Selçuk, 2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarının olduğunu söyledi. Bakanın açıklamalarından sonra İlke kararının ne demek olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, MEB ilke kararı ne demek?

İlke kararı ne demek? İlke ne anlama gelir?

İlke kelimesi TDK’ye göre şu anlama gelir;

- Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip

- Temel bilgi

- Öge, unsur

- Davranış kuralı

- Her farklı tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip anlamlarına gelmektedir.