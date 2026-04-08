  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan ateşkes sonrası ilk açıklama! Yüzde 50 vergi koydu Dünyanın beklediği haber Pakistan'dan geldi! İran’ın kararını resmen açıkladılar! LGBT'liler için kanun teklifi vermiş! Vay Özgür vay Ahmet Davutoğlu: Cuma namazında kulağıma fısıldadılar! Cumhurbaşkanına yardım et! Ateşkes sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! "Sabotaj" uyarısı Pezeşkiyan’dan zafer muhtırası: Siyonistlerin itirazı para etmedi: Trump İran’ın teklifine razı oldu Saniye Saniye İnsanlık Dersi: Manav tezgahından meyve çalan çocuk Rüzgar enerjisinde Türkiye rallisi! Artık biz kaçacağız onlar kovalayacak! ‘Hiçbir hedefe ulaşamadık’ Siyonistler birbirine girdi Aksi halde Hamaney veto edecek! Ateşkes anlaşmasında hayati şart
Eğitim MEB duyurdu! Okullardaki bu ayın teması belli oldu
Eğitim

MEB duyurdu! Okullardaki bu ayın teması belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
MEB duyurdu! Okullardaki bu ayın teması belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında okullarda nisan ayının teması, "sıfır atık" olarak belirlendi. "Sıfır atık" uygulamalarının etki alanı da genişletilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin "Köklerden Geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri nisan ayında da devam ediyor.

Bu ayın teması, atık oluşumunu azaltmak ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını içselleştirmek amacıyla "sıfır atık" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilecek çalışmalarla, öğrencilerin çevre eğitimine bütüncül bir kimlik kazandırılması ve tabiatla uyumlu bir yaşam kültürü benimsemeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda ay boyunca tüm eğitim kademelerinde "sıfır atık atölyeleri" gerçekleştirilecek, devam eden iklim münazaraları "sıfır atık" temalı konularla zenginleştirilecek. Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan temaya uygun etkinliklerle süreç sınıf içi, sınıf dışı ve saha uygulamalarıyla desteklenecek.

Öğrenciler, sıfır atık atölyelerinden iklim münazaralarına, yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen birçok çalışmayla farkındalık kazanacak.

"SIFIR ATIK" UYGULAMALARININ ETKİ ALANI GENİŞLETİLECEK

Öğrencilerin aktif katılımıyla "atık sanat sergileri", "geri dönüşüm tesisi gezileri", "kitap ve oyuncak takas şenlikleri" ile "atıksız gün" etkinlikleri planlanacak.

Ayrıca okul kulüpleri aracılığıyla yeniden kullanım ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını destekleyen çalışmalar hayata geçirilecek.

Bu ay içinde idrak edilecek önemli gün ve haftalar vesilesiyle uzmanların da rehberliğinde iklim değişikliği, çevre hassasiyeti ve güvenli atık yönetimi süreçlerine odaklanan kapsamlı farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ile eş güdüm sağlanarak, "sıfır atık" uygulamalarının etki alanı genişletilecek.

Ayrıca, aileler ve okul paydaşları da atık azaltma ve ayrıştırma süreçlerine yönelik sosyal sorumluluk kampanyalarıyla sürece dahil edilerek, sıfır atık kültürünün toplumun geneline yayılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23