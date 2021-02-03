MEB bursluluk sınavı İOKBS ne zaman yapılacak?

MEB bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman? İOKBS ne zaman yapılacak?

İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat tarihlerinde alınacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girebileceği sınav, 25 Nisan'da yapılacak.

MEB bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman

lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8-26 Şubat'ta alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, "İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Sınav başvuruları, 8-26 Şubat'ta alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.