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Eğitim MEB Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman 2021?
Eğitim

MEB Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman 2021?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman yapılacak? Soruları öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. Aday öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyor. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman 2021?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 22:58:00 -
MEB Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ne zaman 2021?

Aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin, Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) tarihi belli oldu. MEB kadrolarında görev yapan aday sözleşmeli öğretmenlerin katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) başvuru kılavuzu yayınlandı. İşte merak edilen haberin devamı…

AKS 2021 ne zaman? 

Sınav (AKS) 05 Eylül 2021 Pazar Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak. 

AKS giriş şartları nelerdir?

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekiyor. 

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