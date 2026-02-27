MEB açıkladı: Öğretmenlerin ve okutmanların sınav sonuçları açıklandı

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın sonuçları açıklandı. MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Şubat'ta e-Sınav olarak gerçekleştirilen "Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı" sonuçları erişime açıldı.

Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak.

Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışında görevlendirilecek.

Sonuçlara, "https://yyegm.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.