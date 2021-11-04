MEB 2. Yardımcı kaynak paketini erişime açtı

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteği çeşitliliğini artırmak için başlattığı paketleri her ayın ilk haftası yayımlıyor. İlki ekim ayında yayımlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin ikinci seti de dün kullanıma sunuldu.

İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr"den ulaşılabiliyor. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan pakette 7 bin soru bulunuyor. Ayrıca 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu da yer alıyor.

Her ay düzenli yayımlanacak

Yardımcı kaynak destek paketinde 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Örnek sorular, her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor. Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı.

Kasım ayı paketinde özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeren etkinliklerle öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Öğrencilere basılı olarak da ulaştıracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketlerini her ay daha da kapsamlı ve çeşitli hale getirileceğini söyledi. Bakan Özer “Öğrenci ve öğretmenlerimiz tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekler. Ayrıca bu kaynakları tüm öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız” dedi.