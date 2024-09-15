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Yerel MDF yüklü tır alev topuna döndü
Yerel

MDF yüklü tır alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2024-09-15 03:39:00 -
MDF yüklü tır alev topuna döndü

Düzce'de MDF yüklü tır otoyolda alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan T.G. idaresinde ki 34 HP 4370 plakalı MDF yüklü tır, dorse kısmından bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını apar topar terk ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen tırdaki yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın söndürülmesinin ardından 2 şeritten verilirken, tırın kaldırılma çalışmalarına ise sabah saatlerinde başlanılacak.

Kaynak: İHA

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