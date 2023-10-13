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Dünya McDonalds'tan İsrail ordusuna 'bedava yemek!' dağıtımı!
Dünya

McDonalds'tan İsrail ordusuna 'bedava yemek!' dağıtımı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 09:40:00 -
McDonalds'tan İsrail ordusuna 'bedava yemek!' dağıtımı!

McDonalds, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım suçu işleyen siyonist katillere bedava yemek bağışında bulunacağını açıkladı.

McDonalds, Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım suçu işleyen siyonist katillere bedava yemek bağışında bulunacağını açıkladı.

McDonalds, “Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız” açıklamasında bulundu. Müslümanlar çocuk katillerine sponsor olan McDonalds'a ''boykot'' çağrısı yaptı.

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