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Gündem McDonald’s’a Gazze tokadı! Boykot işe yaradı
Gündem

McDonald’s’a Gazze tokadı! Boykot işe yaradı

Yeniakit Publisher
2024-07-30 17:32:00 -
McDonald’s’a Gazze tokadı! Boykot işe yaradı

Soykırımcı İsrail’e destek veren şirketler, duyarlı vatandaşların boykot çağrılarıyla dersini aldı. İsrail'e 7 Ekim'den bu yana destek veren McDonald’s da boykot listesinde yar alırken zarar faturasını açıkladı.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de kadın, çocuk demeden 40 bine yakın sivili katleden Soykırımcı İsrail ordusu, katliama destek veren işbirlikçi şirketler sayesinde ayakta duruyor. duyarlı vatandaşlar ise İsrail ve İsrail’e destek veren markaları boykot ederek Gazze direnişine destek vermeye devam ediyor.

Boykot sonrası satışlar düştü
McDonald’s satışları bir önceki yıla göre yüzde 1 düştü. Şirket tarafından yayımlanan raporda McDonald’s’ın coğrafi segmentlerinin her birinde satışlarda düşüş görüldüğü kaydedildi.

Yüzde 15 düştü
McDonald’s hissesi, aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 14’lük kazancına kıyasla bu yıl yüzde 15 düştü.

Bazı kalemler hariç kazançlar, ikinci çeyrekte hisse başına 2,97 dolar oldu.

McDonald’s satış büyümesi, yıllardır fiyat artışları ve sıkı hane bütçeleri nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki lokantaların Big Mac’leri azaltmasıyla bu yıl yavaşladı. Geçtiğimiz çeyrek sonunda, fast-food tedarikçisi alıcıları hala uygun fiyatlı bir seçenek olduğuna ikna etmek için ABD’de 5 dolarlık bir yemek fırsatı başlatmıştı.
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McDonald’s Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.

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