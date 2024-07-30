McDonald’s’a Gazze tokadı! Boykot işe yaradı

7 Ekim’den bu yana Gazze’de kadın, çocuk demeden 40 bine yakın sivili katleden Soykırımcı İsrail ordusu, katliama destek veren işbirlikçi şirketler sayesinde ayakta duruyor. duyarlı vatandaşlar ise İsrail ve İsrail’e destek veren markaları boykot ederek Gazze direnişine destek vermeye devam ediyor.

Boykot sonrası satışlar düştü

McDonald’s satışları bir önceki yıla göre yüzde 1 düştü. Şirket tarafından yayımlanan raporda McDonald’s’ın coğrafi segmentlerinin her birinde satışlarda düşüş görüldüğü kaydedildi.

Yüzde 15 düştü

McDonald’s hissesi, aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 14’lük kazancına kıyasla bu yıl yüzde 15 düştü.

Bazı kalemler hariç kazançlar, ikinci çeyrekte hisse başına 2,97 dolar oldu.

McDonald’s satış büyümesi, yıllardır fiyat artışları ve sıkı hane bütçeleri nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki lokantaların Big Mac’leri azaltmasıyla bu yıl yavaşladı. Geçtiğimiz çeyrek sonunda, fast-food tedarikçisi alıcıları hala uygun fiyatlı bir seçenek olduğuna ikna etmek için ABD’de 5 dolarlık bir yemek fırsatı başlatmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

McDonald’s Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığını belirtti.