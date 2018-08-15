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McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında görmek isteyecek

McCluskey, “Bir çok yorumcunun da son 10 yıldır söylediği gibi, Türk ekonomisi bugün olduğundan çok daha önemli bir ekonomi olacak. Amerika, uzun vadede Türkiye'yi bir dost olarak yanında görmek isteyecektir” dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:17
McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında görmek isteyecek

Türkiye’de ve dünyanın bazı ülkelerinde yatırımları bulunan Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su John McCluskey, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri BNN Bloomberg televizyonunda değerlendirdi. Ekonomi programının konuğu olan McCluskey, Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımların süreceğini açıkladı. Son 9 yılda Türkiye’ye 100 milyon USD yatırımda bulunduklarını belirten CEO McCluskey, “İlk Projemize ilişkin inşaat iznimizi de daha yeni, bir iki hafta önce aldık. Şu anda üretimde değiliz, 2020 gibi üretim gerçekleştireceğimizi öngörüyorum. Vurgulamam gerekir ki madencilik sektöründe çok ama çok uzun vadeli bir yaklaşımınız olmalıdır. Çeyrek dönemdeki gelişmeler, iş planlarınızı etkilememelidir” dedi.  

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ekonomik gerilimi de değerlendiren John McCluskey, “Türkiye kalkınmakta olan, ekonomik gücü olan bir ülke. Uzun süredir parçası olduğu A vrupa Birliği ticaret mekanizması içerisinde en önemli 6’ncı ekonomi. Oradaki faaliyetlerde son derece entegre olmuş haldeler. Amerikalıların da elinde yüzlerce milyonluk değerde Türk varlıkları tahvilleri bulunuyor. Kesinlikle Türkiye'nin kötü bir durumda olmasını istemeyeceklerdir. Türkiye,  Kanada ekonomisinin yarısı kadar ekonomiye sahip bir ülke. Ancak nüfus 80 milyon olunca, Türkiye bugün nerede sorusundan ziyade, gelecekte nerede olacağı sorusu önem kazanıyor. Bir çok yorumcunun da son 10 yıldır söylediği gibi, Türk ekonomisi bugün olduğundan çok önemli bir ekonomi olacak. Amerika, uzun vadede Türkiye'yi bir dost olarak yanında görmek isteyecektir. Türkiye'nin Batı karşıtı bir noktaya sürüklenmesi, batının bu ülkeyi karşısına alması, batının çıkarına değil. Rusya veya Çin gibi Batı karşısında olmasını istemeyeceklerdir, buna izin vermeyeceklerdir” dedi.
  
John McCluskey, kendilerini Türkiye’de güvende hissettiklerini de kaydederek, “Türkler inşaat konusunda olağanüstü başarılılar. Bu konuda dünyada Türkler kadar yetkin ve becerikli bir ülke yok. Bu yüzden bu konuda kendimizi çok güvende hissediyoruz Türkiye’de” diye konuştu.

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:17
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