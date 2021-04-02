MBSTS puan hesaplama | DİB MBSTS puanı hesaplama aracı
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB MBSTS) 10 Nisan’da yapılacak. MBSTS sınavına girecek adaylar MBSTS 2021 sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MBSTS sınav giriş yerlerinin açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki MBSTS puan hesaplama nasıl yapılır? MBSTS kaç soru kaç puan? MBSTS sınavı kaç saat sürüyor? MBSTS kaç yıl geçerli? MBSTS sınavı kaç yılda bir yapılır? İşte DİB MBSTS puanı hesaplama aracı
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) adaylarının, sınava girecekleri bilgileri içeren MBSTS sınav giriş belgesi açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 81 il merkezinde eş zamanlı olarak uygulanmakta, adaylara 60 sorudan oluşan testler sorulmakta 90 dakika süre verilmektedir. MBSTS sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir.
MBSTS sınav konuları neler?
Sınavda adaylara Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5, Tefsir'den 6, Akaid ve Kelam'dan 8, Fıkıh ve İlmihal'den 20, Hadis'ten 7, Siyer ve İslam Tarihi'nden 8, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru sorulmaktadır.
MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021-DİB-MBSTS (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit) Sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. MBSTS sınav başvuruları 24 Şubat 2021 tarihinde başladı 4 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. MBSTS sınav sonuçları 5 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.
DİB MBSTS puanı hesaplama aracı
DİB MBSTS Net Sayısı: 20 net
DİB MBSTS Puanı: 46,66667
DİB MBSTS Net Sayısı: 25 net
DİB MBSTS Puanı: 53,33333
DİB MBSTS Net Sayısı: 30 net
DİB MBSTS Puanı: 60,00000
DİB MBSTS Net Sayısı: 35 net
DİB MBSTS Puanı: 66,66667
DİB MBSTS Net Sayısı: 40 net
DİB MBSTS Puanı: 73,33333
DİB MBSTS Net Sayısı: 45 net
DİB MBSTS Puanı: 80,00000
DİB MBSTS Net Sayısı: 50 net
DİB MBSTS DİB MBSTS Puanı: 86,66667
DİB MBSTS Net Sayısı: 55 net
DİB MBSTS Puanı: 93,33333