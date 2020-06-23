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Ekonomi

MB’den bir indirim daha bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) Toplantısı için geri sayım başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:44:00 -
MB’den bir indirim daha bekleniyor

Merkez Bankası PPK toplantısı, 25 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiği mart ayından bu yana politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 8.25 seviyesine çeken Merkez Bankası’nın 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda sınırlı da olsa indirime gitmesi bekleniyor. Beklenti, PPK toplantısında faiz oranında 25 baz puan indirim yapılması yönünde. 2019’un Temmuz ayında göreve gelen Başkan Murat Uysal, şu ana kadar toplam 9 toplantıda politika faizini bin 575 baz puan indirdi.

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