Mbappe ailesine giderken zırhlı araca binmek zorunda kaldı

Mbappe verdiği röportajda kulübünün astronomik harcamalara rağmen Şampiyonlar Ligi’nin kazanılamamasına yönelik soruya, “Bu bana uygun bir soru değil, Takımı oluşturan insanlara bunu sormalısınız. Bu takımı kim kurdu? Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Ligde üst üste beş kez yılın en iyi oyuncusu seçildim, takımın en fazla gol atan oyuncusu oldum. O yüzden bu soru yukarıdakileri ilgilendiriyor” cevabını vermesiyle gündeme gelmişti.

Takım arkadaşları şikayet ettiler

Bu gelişme sonrası PSG’den 6 futbolcunun adeta kazan kaldırarak Mbappe’yi yönetime şikayet ettiği belirtildi. Sporx’in Sky Sports’a dayandırdığı habere göre, Mbappe’nin sözlerinden rahatsız olan 6 ismin Fransız yıldızın sözlerinin takıma zarar verdiğini söylediği ifade edildi. İki sezon önce Real Madrid’e imza atma aşamasındayken astronomik bir sözleşmeyle ikna edilen Mbappe, önümüzdeki sezon sonundaki uzatma opsiyonunu kullanmayacağını PSG yönetimine bildirmişti. Bir süredir Mbappe’yi bonservis bedelsiz göndermek istemeyen PSG’nin bu yaz yıldız oyuncusunu gönderebileceği konuşuluyordu.

Zırhlı araç ile yolculuk

Bunların ardından Kamerun’daki ailesini ziyaret eden Mbappe, kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlar ile yolculuk etti. Öte yandan Mbappe’nin ağır silahlar ile korunduğu görüldü.