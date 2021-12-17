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Ekonomi Mazota ne kadar zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? LPG ne kadar oldu?
Ekonomi

Mazota ne kadar zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? LPG ne kadar oldu?

LPG’ye ne kadar zam geldi? LPG ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? soruları dolar kurunun bugün de bir hayli yükselmesiyle birlikte araç sahipleri tarafından merak edilir oldu. ePki LPG’ye ne kadar zam geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? İşte anlık benzin, mazot, LPG fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:18:00 - 2021-12-17 17:23:01
Mazota ne kadar zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? LPG ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre 18 Aralık Cumartesiden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 69 kuruş, LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1,14 kuruş zam yapıldı.

Benzine ne kadar zam geldi?

Söz konusu 69 kuruşluk zammın ardından benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.

Mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi?

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.

LPG’ye ne kadar zam geldi?

LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.

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