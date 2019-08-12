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Mazlumlara sadece et değil kalplerimizi de götürüyoruz

Kurban vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin her türlü sıkıntılarını giderdiklerini ifade eden İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, “Biz o bölgelere sadece et götürmüyoruz, kalbimizi de götürüyoruz. Bilinç de götürüyoruz” dedi. Sinan, “Kurban bizim için proje zamanıdır. Kurban Bayramında tesbit ettiğimiz eksiklikleri senenin diğer aylarında faaliyete geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47
Mazlumlara sadece et değil kalplerimizi de götürüyoruz

 Hasan Türkmen  Ankara 

Yıllardır mazlum coğrafyalarda çalmadık kapı bırakmayan İnsani Yardım Vakfı (İHH), bu kurban bayramında da mazluma umut oluyor. İHH’nın bu yılki hedefi; 90 ülkede kurban kesmek.

Hedef 90 ülke

Mazlum coğrafyalarını maddi desteğin yanında, manevi destek de götürdüklerini ifade eden İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan,Maddi anlamda yardımlar yapıyoruz ama manevi anlamda da yardımlar götürüyoruz.

Karşılaştığımız insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da belli bir ivmeyi yakaladık. İHH olarak bu seneki hedefimiz 90 ülkeye gidip kurban yardımı yapmak istiyoruz. Biz sadece etleri götürüp vermiyoruz, kalbimizi de götürüp veriyoruz. Böylelikle onların teveccühünü alıyoruz. Onların özgüvenlerini arttırıyoruz. Onlara yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Özellikle misyonerlerin ve siyonist akıllı ülke insanlarının, oradaki insanları nasıl sömürdüğünü anlatarak onların bilinçlenmesini sağlıyoruz. Biz çok köklü bir kuruluşuz. 27 senelik bir geçmişimiz var. O yüzden o bölgelerde ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Nelere ihtiyaç olduğunu da iyi biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Siyonistler Afrika'yı ticari köle yaptı”

Afrika’nın Batılı devlet tarafından sömürüldüğüne dikkat çeken Sinan, “Kurban denince aklımıza mazlum coğrafyaları geliyor. Mazlum coğrafyaları gelince de müslümanlar aklımıza geliyor. Çünkü nerede bir müslüman varsa orası kavga, gözyaşı içerisinde. Bu gözyaşları ve kavgalar ister istemez sefaleti ve göçü getiriyor. Müslümanların tekrar dirilmesi, güçlenmesi ve harekete geçmesi gerekiyor. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları olarak ve devletin diğer birimleri olarak çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Özellikle Afrika ülkelerinde yaşayan insanların açlığını, susuzluğunu giderseniz de fikri olarak aç olduğunu görüyorsunuz. Batılılar oraya gitmiş, mazlumların ellerinde ne varsa almışlar. Bu insanlar eskiden zincirli köleydi. Şimdi ise ticari köle yapıldı. Bu kurban vesilesiyle götürdüğümüz yardımlarla inşallah bilinçlenirler” ifadelerini kullandı.

Bu ay kurban, diğer 11 ay elektrik, su...

İHH, Kurban Bayramı vesilesi ile gittiği mazlum coğrafyalarında tüm eksiklikleri tespit ederek, bayramdan sonra o eksiklikleri giderildiğini belirten Sinan, “Kurban bizim için proje zamanıdır. Kurban Bayramında tesbit ettiğimiz eksiklikleri senenin diğer aylarında faaliyete geçirmeye çalışıyoruz.

Tarım projesi yapıyoruz. Su kuyusu açıp, tarımsal alanlara katkı sağlıyoruz. Güneş enerjisi panelleri koyarak, oralara elektrik götürmeye çalışıyoruz. Bunları Kurban kestiğimiz zamanlarda tespit edip senenin diğer aylarında hayata geçiriyoruz. Camiler açıyoruz ve o camilere güneş enerjisi sistemiyle elektrik bağlıyoruz” dedi.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:47
  1. Ankara
  2. Mustafa Sinan
  3. İHH
  4. Kurban Bayramı

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