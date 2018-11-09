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Mazlumder: D. Türkistan’da zulüm kampları kapatılsın

Çin zulmü altında bulunan Doğu Türkistan’da Uygur Müslümanları ile ilgili Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, açıklamalarda bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 12:29
Mazlumder: D. Türkistan’da zulüm kampları kapatılsın

M. ŞAŞMAZTÜRK/ANKARA

Çin’in işgali altında bulunan Doğu Türkistan’da Uygur Müslümanlarına karşı zulüm devam ediyor.

Akit’e konuşan Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “2009 yılında meydana gelen 5 bine yakın Uygur Müslüman’ın öldüğü, 10 bine yakınının da yaralandığı katliamdan bugüne ülkenin muhtelif yerlerinde açılan toplama kamplarına gönderilen Uygur gençlerine zulüm, soykırım ve asimilasyon artarak devam etmektedir” dedi.

Çin’in hiçbir mahremiyete saygısı olmadığını belirten Taş, şöyle devam etti: “Uygurlu babaları ailelerinden uzaklaştırıp evlerine Çinli erkekleri misafir gönderip aile mahremiyetlerine ve inançlarına hakaret ülkede yaygınlık kazanmıştır. Bu zulümlere dayanamayan aileler başka ülkelere kaçmakta. Türk yetkililerin Uygurlu muhacirlere sahip çıkmasını istiyoruz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 12:29
  1. Mazlumder
  2. Ahmet Taş
  3. Doğu Türkistan
  4. Uygur Müslümanları
  5. Çin

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