MAZLUMDER, çocuk kitabıyla ilgili açıklamada bulundu “Toplatmak yetmez, ceza şart”

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Aile hayatını ve değerleri aşağılayan, ensest ilişkiler ve cinsel ifadelerin yer aldığı “Onlar Ermiş Muradına- En Güzel Türk Masalları” isimli kitap hakkında basın açıklamasında bulunan MAZLUMDER Çocuk Hakları Komisyonu, “Ensest ve cinsel ifadelerle açıkça değerlere saldıran ve bunu çocuklara yönelik olarak yapan böylesi bir kitap için ‘toplatmak’ yeterli bir işlem olmayıp gerekli yaptırımlardan sadece birini teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

MAZLUMDER Çocuk Hakları Komisyonu, tarafından söz konusu kitapla alakalı yapılan açıklamada, “Sosyal medyada yaygın bir şekilde paylaşılan ‘Onlar Ermiş Muradına- En Güzel Türk Masalları’ isimli kitap, aile hayatını ve değerleri aşağılamakta, ensest ilişkiler ve cinsel ifadeler içermektedir. MAZLUMDER Çocuk Hakları Komisyonu olarak kitabın basıldığı Karatay Akademi Yayınları ile iletişime geçtiğimizde; yayınevi tarafından, adı geçen kitabın 2 yıl önce kendi dağıtımcılarından toplatılıp imha edildiği ve kitabın editörü H. Erol Yıldız ile ilişiklerinin kesildiği bilgisi verilmiştir. Ensest ve cinsel ifadelerle açıkça değerlere saldıran ve bunu çocuklara yönelik olarak yapan böylesi bir kitap için ‘toplatmak’ yeterli bir işlem olmayıp gerekli yaptırımlardan sadece birini teşkil etmektedir. Kitabın editörü başta olmak üzere tüm sorumlular hakkında idari ve cezai soruşturma açılmasını talep edeceğimizi, başlatılan hukuki süreçlere müdahil olacağımızı belirtir, kitap vb yazılı ve sözlü medya aracılığıyla yapılan her türlü çocuk istismarının her daim takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.

