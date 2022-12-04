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Dünya Mazlum Kobani, Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrı yaptı! Hiç mi akıllanmıyorsunuz alçaklar
Dünya

Mazlum Kobani, Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrı yaptı! Hiç mi akıllanmıyorsunuz alçaklar

Suriye'nin kuzeyine kara harekatına hazırlanan Türkiye'nin verdiği mesajlar, bölgedeki teröristleri bir kez daha endişeye sevk etti. Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani, Washington'ın 'en sadık müttefiki' olduklarını söyledi. "Bizi unutmayın" çağrısında bulunan Kobani, Türkiye'nin durdurulması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 13:25:00 -
Mazlum Kobani, Türkiye'ye karşı ABD'ye çağrı yaptı! Hiç mi akıllanmıyorsunuz alçaklar

Suriye'nin kuzeyine kara harekatına hazırlanan Türkiye'nin verdiği mesajlar, bölgedeki teröristleri bir kez daha endişeye sevk etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Kobani, Washington Post gazetesine yazdığı yazıda öldürülen teröristlerden bahsederken, kendilerine tırlarla silah yardımı yapan ABD'ye de seslendi.

ABD'ye çağrı: Bizi unutmayın

Kobani, "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yazısında, Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını söyledi.

Washington yönetiminden destek isteyen örgüt elebaşı, "Türkiye, bu yıl SDG'deki ve yönetimimizdeki birçok meslektaşıma suikast düzenledi." şeklinde bir ifade kullandı.

"Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı"

Hava operasyonlarının yanı sıra Türkiye'nin karadan harekat "tehdidinde" bulunduğunu söyleyen YPG/PKK'lı terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını biliyoruz çünkü Türkiye bunu daha önce iki kez yaptı." dedi.

Uluslararası topluma seslendi: Türkiye'yi durdurun

Bölgenin güvenliği bahanesini öne süren Mazlum Kobani, uluslararası topluma seslenerek, "Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılması" gerektiğini anlattı.

 

 

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