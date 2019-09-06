Mazıdağı’na bağlı 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı 6 mahallede, bakım onarım çalışmaları nedeni ile iki gün süreyle 7’şer saatlik elektrik kesintilerinin uygulanacağı bildirildi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı 6 mahallede, bakım onarım çalışmaları nedeni ile iki gün süreyle 7’şer saatlik elektrik kesintilerinin uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocekent köyü çıkışında yapılacak bakım çalışmalarından dolayı 7-8 Eylül tarihleri arasında sabah 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocakent, Karataş, Balpınar, Sakızlı, Gümüşyuva ve Göktaş mahallelerine enerji verilmeyeceği kaydedildi.

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