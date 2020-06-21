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Siyaset

Mazbatası iptal edilecek! CHP'li ismin belediye başkanlığı düşürüldü

Personelinin maaşını 20 ay ödemeyen ve hakkını isteyenlere "Deyyus" diyerek küfreden CHP’li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın yargılandığı "İhaleye Fesat Karıştırma" dosyasında Yargıtay kararını verdi. Yargıtay 5.Ceza Dairesi CHP’li Sarı’nın kararını onayladı. Bu kararla Sarı’nın belediye başkanlığı düştü. CHP'li ismin yolsuzlukla kirlettiği makama yeni başkan seçilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 07:01:00 - 2020-06-21 07:06:54
Mazbatası iptal edilecek! CHP'li ismin belediye başkanlığı düşürüldü

Erdek Belediye Başkanı CHP’li Hüseyin Sarı, yargılandığı "İhaleye Fesat Karıştırma" dosyasında Yargıtay kararını verdi. İhaleye fesat karıştırdığı gerekçesiyle Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası verilen CHP’li Sarı’nın cezası Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin 2020-11110 kararıyla onaylandı.

AK Parti: 1 gün bile ceza alırsa başkanlığı düşer

CHP’li Sarı’nın aldığı ceza sonrası başkanlığının düştüğünü ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Birol Şahin, "2972 sayılı mahalli idare seçimlerini düzenleyen kanunun 9. maddesine göre resmi ihale ve alım satışlara fesat karıştıran belediye başkanları bu suçlardan 1 gün bile ceza almaları halinde belediye başkanlıkları düşürülüyor" dedi.

AK Parti: Mazbatası iptal edilecek ve yeni başkan için mecliste oylama yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun, Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin onama kararının ardından Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın mazbatasının iptal edileceğini ifade eden Şahin, "Önümüzdeki günlerde Erdek Belediye Meclisi toplanacak. Yapılan oylamada en yüksek oyu alan meclis üyesi, bir sonraki seçim dönemine kadar Erdek Belediyesi’nde vekaleten başkanlık görevini yürütecek" şeklinde konuştu.

Sicili kabarık

CHP’li Sarı, görev süresi boyunca çok sayıda skandala imza attı. 15 Temmuz’da "TRT’de işlem tamam" mesajını paylaştı. 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmalarında Fatih Suresi ile dalga geçti.

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