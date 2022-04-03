"Maymundan geldik" diyen İhsan Eliaçık'tan skandal ifsat! Orucu bozan şeyler için bozmaz diye fetva verdi
Daha önce kendi Youtube kanalında "Maymundan geldiğini" iddia eden ve kamuoyunda skandallarıyla bilinen Gezi İmamı İhsan Eliaçık, ifsat hareketini sürdürüyor. Eliaçık, orucu bozan şeyler için bozmaz diyerek fetva verdi.
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Gezicilerin ve komünistlerin imamlığına soyunan İhsan Eliaçık, skandal bir paylaşımda bulundu.
Müslümanları ifsada sürüklemeye çalışan Eliaçık, orucu bozan durumları bozmaz diyerek skandal bir açıklamada bulundu.
Müslümanları yanıltmayı amaçlayan İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
Orucu şu 3 şey değil:
1- Sakız çiğnemek 2- Ruj sürmek 3- İlaç içmek
Bu 3 şey bozar;
1- Hak yemek 2- yalan konuşmak 3-iftira atmak