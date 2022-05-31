Maymun Çiçeğine umut ışığı Zonguldak’tan geldi

Dünyanın dört bir yanında 20’ye yakın ülkede görülen ve küresel çözüm arayışına girilen hastalığa karşı, Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve yüksek lisans öğrencisi Suray Jumamyradova, yeni aktif maddeler sentezleyerek önemli bir çalışmaya imza attı. Medipol Üniversitesi doktora öğrencisi Mesut Şentürk tarafından gerçekleştirilen Docking çalışmaları sonucunda da yeni moleküllerin FDA onaylı ilaç olan Cidofovir kadar etkili olduğu kanıtlandı.