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Aktüel Maymun Çiçeğine umut ışığı Zonguldak’tan geldi
Aktüel

Maymun Çiçeğine umut ışığı Zonguldak’tan geldi

İlk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kaydedilen, ancak son günlerde tüm dünyanın korkulu rüyası haline gelen maymun çiçeği virüsüne Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar umut ışığı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:47:00 -
Maymun Çiçeğine umut ışığı Zonguldak’tan geldi

Dünyanın dört bir yanında 20’ye yakın ülkede görülen ve küresel çözüm arayışına girilen hastalığa karşı, Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve yüksek lisans öğrencisi Suray Jumamyradova, yeni aktif maddeler sentezleyerek önemli bir çalışmaya imza attı. Medipol Üniversitesi doktora öğrencisi Mesut Şentürk tarafından gerçekleştirilen Docking çalışmaları sonucunda da yeni moleküllerin FDA onaylı ilaç olan Cidofovir kadar etkili olduğu kanıtlandı.

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