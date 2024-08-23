Maymun çiçeği korkusu tavan yaptı! Sağlık Bakanlığı'ndan çarpıcı açıklama

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili paniğin gereksiz olduğunu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bu konuda hazırlıklı olduklarını söylediğini belirtti. Pazarcı, Türkiye'nin sağlık sisteminin pandemi sürecinde kendini ispatladığını ve bu virüsle başa çıkabilecek donanıma sahip olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı'nın, halkın korkmasını gerektirecek bir durum olmadığını açıkladığını ifade eden Pazarcı, randevu sistemindeki problemlerin çözümü için Aile Hekimliği sisteminin güçlendirildiğini de ekledi. Emin Pazarcı, şunları kaydetti:

"Şimdi de Maymun Çiçeği çıktı başımıza. Bazı çevrelerde bir panik var ki sormayın: "Bu bela Kongo'dan yayılıyor, Afrikalı öğrencileri almayalım ülkemize" diyenden tutun da, "Ne yapacağız, yeteri kadar aşımız var mı?" diye kıvranana kadar her türlü fikir var.

Dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikteydik. Birkaç gün önce O bizi davet etmişti. Bu defa da biz kendisini Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda ağırladık. Tabii ki ilk soru Maymun Çiçeği Virüsü ile ilgili oldu. Bakan Bey de hem açıklayıcı, hem de rahatlatıcı bilgiler verdi. Biz de aktaralım...

Maymun Çiçeği endemik bir virüs, belli bir bölgeye has ve çok yaygın değil. Afrika'da, özellikle de Kongo'da 20 yıldan uzun bir süredir görülüyor. Bölgesel bir hastalık adını verebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü de ilk olarak 2022'de bu virüse dikkati çekti. O dönemde çok yakın temasla bulaşıyordu. Genellikle de cinsel yollarla yayılıyordu.

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Sonra mutasyonu uğradı. Daha tehlikeli bir hale geldi. Sadece cinsel yollarla değil, farklı temaslarla da bulaşmaya başladı. O bölgede daha öldürücü bir hal aldı. Dünya Sağlık Örgütü de acil durum ilan etti.

Şunun altını çizmek lazım ki covid kadar sıkıntılı bir tablo yok ortada. Maymun Çiçeğinin bulaşması için temas gerekiyor. Covid gibi solunum yolu ile insandan insana geçmiyor. O yüzden korkulacak ve paniğe kapılacak bir durumla karşı karşıya değiliz.

Bakan Memişoğlu da bu yönde net bir mesaj verdi:

"Bakanlık olarak biz hazırlıklıyız. Toplumun korkmasını gerektirecek bir durum yok ortada" dedi.

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Türkiye, pandemi döneminde kendini ispat etmiş bir ülke. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na göre, dünyanın en hazırlıklı ülkesi. Ayrıca bu virüs Türkiye'de yok, bugüne kadar görülmedi.

Ya gelirse? Çünkü büyük bir hareketlilik içinde olan küresel sistemde korunmak çok da kolay değil.

Gelebilir tabii, hatta biz Afrika'dan beklerken Avrupa'dan da gelebilir. Pandemi döneminde de öyle olmuştu. Hepimizin gözü Çin'in üstündeyken, Avrupa'dan gelmişti.

Bakan Memişoğlu da bu ihtimale karşı "Biz covid aşısı üreten dünyadaki yedi ülkeden biriyiz. Test kiti yapabilecek kabiliyetteyiz. Ayrıca bütün önlemleri de aldık" dedi.

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Biraz da sağlık sisteminden bahsedelim...

Randevu sisteminde problemler olduğundan bahsedip, "Yandık, bittik, çöküyoruz" diyenler var. Gerçek öyle değil tabii.

2002 yılında, Türkiye'de her vatandaş yılda 2 defa sağlık sistemi ile buluşurdu. Yani zordu, ulaşılamazdı. Bugün bu oran 11,2'ye çıkmış durumda.

Aynı rakam, AB ülkelerinde 5,8, OECD ülkelerinde ise 6. Biz onları ikiye katlamış durumdayız. Bu rakamlar, Türkiye'de sağlık sisteminin rahat ve ulaşılabilir olduğunu gösteriyor.

Tabii ki bununla övünüp, "Her şey çok iyi, harika" demek de doğru değil. Bu tablo, hastanelerde yığılmalara yol açıyor. Önlemenin yolu ise, Aile Hekimliğini etkili ve sorun çözücü hale getirmek. Sağlık Bakanlığı şimdi bu konu ile uğraşıyor. Aile hekimlerini sadece reçete yazılacak yerler olmaktan çıkarmaya çalışıyor.

Kısacası, alt yapımız sağlam bizim. Bakan Memişoğlu da "Doğru yerde, doğru zamanda, doğru tedaviyi uygularsak sorun kalmaz" dedi."