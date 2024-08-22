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Gündem Maymun çiçeği derken Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması geldi
Gündem

Maymun çiçeği derken Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-22 20:04:00 -
Maymun çiçeği derken Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü açıklaması geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir." denildi.

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır.

6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

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