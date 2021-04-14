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Otomotiv Mayıs ayında yükseliş trendine girer! İkinci elde hareket başladı
Otomotiv

Mayıs ayında yükseliş trendine girer! İkinci elde hareket başladı

Mart ayında yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan ikinci el otomobil piyasasının bayramla birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İkinci eldeki artış hedeflendiği gibi olursa 2021 sonunda piyasa yüzde 5-10 oranında büyüme gösterebilir.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:19:00 -
Mayıs ayında yükseliş trendine girer! İkinci elde hareket başladı

Onur Yılmaz

2 plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, 2021 yılının ilk 3 ayında sıfır araç pazarının, kurdaki düşüş, beraberinde fiyat ve sıfır faiz kampanyaları ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60’lık bir artış gösterdiğini belirterek “Bu durum ve ekonomik yavaşlama, ikinci el pazarında ise fiyatların düşüşüne, firmaların elinde kalan yüksek fiyatlı stok araçlar ve talebin ağırlıklı olarak ekonomik segment araçlara yönelmesi sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 35 gerileme meydana geldi” dedi.

Yıl sonunda yüzde 5-10 büyüme bekliyoruz

Ülgür, 2. el otomobil satışlarında Mart ayının sonundan itibaren bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek “Bu paralelde taleplerin arttığını net bir şekilde gözlemledik. Ramazan ayı boyunca pandeminin seyrine bağlı olarak geçici bir durgunluk yaşanabilir düşüncesindeyiz. Ancak Mayıs ayından itibaren 2.el satışlarında toparlanma olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu 8-8,5 milyon adetlik satışlara ulaşılabilir. Bu da 2. elde yıl sonunda yüzde 5-10 oranında büyüme demektir” diye konuştu.

Çip krizi müşteriyi 2. ele yöneltecek

Otomotiv sektörünü etkileyen, üretimin yavaşlamasına ve tedarik sorunlarına yol açan çip krizinin bir süre daha devam edeceği öngörüldüğünü de sözlerine ekleyen Ülgür, “Kurların yükselmesi, halihazırda mevsimsel olarak beklenen talep artışı ve yaşanan çip krizi ile sıfır araç tedariğinin azalması bizlere ikinci ele doğru daha güçlü bir talebin oluşacağının sinyallerini veriyor. İkinci el piyasasındaki bu düşüşe rağmen ilk 3 aylık dönemde 2plan olarak biz konjonktüre uygun distribütör iş modeli ve satış kanalı yapısı ile bu düşüşü fırsata çevirdik. Bayilerimiz üzerinden son kullanıcıya yönelik almış olduğumuz aksiyonlar ile bu dönemde belirlemiş olduğumuz hedeflerimizi yüzde 120 oranında gerçekleştirdik” dedi. Ülgür, “2. el araçlarda marka ve model çeşitliliğinin her şeyden önemli olduğunu biliyoruz ve bayilerimize bir distribütör mantığı ile bu araçları son kullanıcılara ulaştırmalarını hedefliyoruz. Amacımız kurumsal yapımız ve yetkin bayi ağımız ile ikinci el oto pazarı ekosistemine dinamik ve şeffaf yeni bir heyecan katmak” diye de ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
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