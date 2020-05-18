  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Osmanlı Medreseleri! Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek
için kalan
Aktüel

Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:13 -
Mayıs ayında 5 metre karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayına rağmen kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi bulduğu yolun açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Hakkari İl Özel İdaresi ve ilçedeki şantiye şefliğine bağlı ekipler, 3 bin 400 rakımlı Varkavik Üs Bölgesine giden yolda, yer yer 5 metreyi bulan karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle sertleşen kar nedeniyle yer yer zorlanan ekipler, 13 kilometrelik yolun bazı bölümlerinde ekskavatör kullanmak zorunda kalıyor. Aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda yolun önümüzdeki günlerde açılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı